الإمارات تسجل 5 وفيات و432 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات تسجيل 432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 5365 حالة.

كما أعلنت الوزارة، في بيان مساء اليوم الأربعاء، وفاة 5 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة شملت 3 آسيويين وعربي وخليجي، نتيجة لتداعيات الإصابة بالفيروس المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 33 حالة.

وبلغت حالات الشفاء المسجلة في الدولة أكثر من 1034 حالة، بعد تسجيل تعافي 101 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وشفائها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وذكرت الوزارة إنها تتوسع في إجراء الفحوص المبكرة للفيروس بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة، والمخالطين لها وعزلها، مشيرة إلى إجراء أكثر من 767 ألف فحص على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.