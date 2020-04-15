أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الإمارات تسجل 5 وفيات و432 إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:40 م الأربعاء 15 أبريل 2020
الإمارات تسجل 5 وفيات و432 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في الامارات

أبوظبي - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات تسجيل 432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 5365 حالة.

كما أعلنت الوزارة، في بيان مساء اليوم الأربعاء، وفاة 5 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة شملت 3 آسيويين وعربي وخليجي، نتيجة لتداعيات الإصابة بالفيروس المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 33 حالة.

وبلغت حالات الشفاء المسجلة في الدولة أكثر من 1034 حالة، بعد تسجيل تعافي 101 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وشفائها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وذكرت الوزارة إنها تتوسع في إجراء الفحوص المبكرة للفيروس بهدف اكتشاف وحصر الحالات المصابة، والمخالطين لها وعزلها، مشيرة إلى إجراء أكثر من 767 ألف فحص على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.

فيروس كورونا الإمارات أبوظبي وزارة الصحة بالإمارات

الخبر التالى:

رئيس مجلس إدارة ماونتن فيو يطمئن الموظفين: 20% زيادة في مكافأة رمضان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 وفيات