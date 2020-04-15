الجزائر: القبض على شخص روج لنسخة مزيفة من مشروع تعديل الدستور

الجزائر - أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن أجهزة الأمن الوطني قامت بتوقيف المشتبه في قيامه بنشر نسخة مزيفة من مشروع تعديل الدستور بعدما روج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائرية، أن أجهزة الأمن الوطني تمكنت من توقيف شخص آخر من ولاية تيارت مشتبه في نشره عبر نفس الوسائط لنسخة مراسلة وزارية مغلوطة تحمل توقيعا مزورا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بخصوص ما أسماه منحة العدوى وعلاوة الخطر لفائدة أعوان الحماية المدنية.

وأضاف البيان أنه سيتم تقديم الموقوفين أمام نيابة الجمهورية المختصة، مؤكدا أن ترويج الإشاعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة بهدف نشر البلبلة وخرق النظام العام محل تصد صارم وفقا للآليات التي حددها القانون.