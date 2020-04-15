تراجع عدد حالات الإصابة بكورونا في ماليزيا إلى 85

بوتراجايا - أ ش أ

أعلن المدير العام للصحة في ماليزيا نور هشام عبد الله، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 الإيجابية الجديدة في ماليزيا انخفض إلى 85 ، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها إلى أقل من ثلاثة أرقام.

وقال المسؤول الماليزي - فى مؤتمر صحفى يومى حول فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 بوزارة الصحة في بوتراجايا اليوم وأوردته وكالة أنباء //برناما//- إن 169 حالة أخرى تم تعافيها وخروجها من أماكن الحجر الصحي اليوم، مما يعني أن عمليات التعافي تمثل تقريبًا ضعف حالات الاصابة الجديدة المؤكدة اليوم.

وأضاف أن الحالات التي تم تعافيها والبالغ عددها 169 حالة رفعت المجموع التراكمي لعمليات الاسترداد من فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 إلى 2647 ، أو 52.2 في المائة من إجمالي عدد الحالات الإيجابية.

وقال: "حتى ظهر اليوم، تم الإبلاغ عن 85 حالة جديدة. وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 الإيجابية في ماليزيا إلى 5،072. وبالتالي، فإن عدد حالات فيروس كورونا النشطة مع العدوى هو 2،342 وأنه تم عزلهم ومعالجتهم".

وأشار الدكتور نور هشام إلى أنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة أخرى، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 83 ، أو ما يمثل 1.64 في المائة من إجمالي عدد الحالات الإيجابية.