مقتل امرأتين في قصف جوي تركي لمخيم للاجئين بالموصل

الموصل (العراق) - (د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل امراتين إثر قصف الطائرات التركية لمخيم للاجئين جنوب غرب الموصل/400 كم شمال بغداد/.

وذكر بيان للخلية أن "قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقا للأجواء العراقية اليوم الأربعاء بطائرة مسيرة تركية مسلحة، وتعرض مخيم للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور/50كم جنوب غرب الموصل/ للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتين من القاطنين في هذا المخيم".

وأضاف البيان أن "قوة من الفرقة 14 توجهت إلى مكان الحادث وستعلن التفاصيل لاحقا".