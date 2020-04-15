مقتل امرأتين في قصف جوي تركي لمخيم للاجئين بالموصل
الموصل (العراق) - (د ب أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل امراتين إثر قصف الطائرات التركية لمخيم للاجئين جنوب غرب الموصل/400 كم شمال بغداد/.
وذكر بيان للخلية أن "قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقا للأجواء العراقية اليوم الأربعاء بطائرة مسيرة تركية مسلحة، وتعرض مخيم للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور/50كم جنوب غرب الموصل/ للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتين من القاطنين في هذا المخيم".
وأضاف البيان أن "قوة من الفرقة 14 توجهت إلى مكان الحادث وستعلن التفاصيل لاحقا".
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