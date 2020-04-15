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مقتل امرأتين في قصف جوي تركي لمخيم للاجئين بالموصل

06:24 م الأربعاء 15 أبريل 2020
مقتل امرأتين في قصف جوي تركي لمخيم للاجئين بالموصل

طائرة مسيرة تركية مسلحة

الموصل (العراق) - (د ب أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل امراتين إثر قصف الطائرات التركية لمخيم للاجئين جنوب غرب الموصل/400 كم شمال بغداد/.

وذكر بيان للخلية أن "قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقا للأجواء العراقية اليوم الأربعاء بطائرة مسيرة تركية مسلحة، وتعرض مخيم للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور/50كم جنوب غرب الموصل/ للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتين من القاطنين في هذا المخيم".

وأضاف البيان أن "قوة من الفرقة 14 توجهت إلى مكان الحادث وستعلن التفاصيل لاحقا".

طائرة مسيرة تركية مسلحة قصف جوي تركي الموصل مخيم للاجئين

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