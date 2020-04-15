السعودية تعلن مبادرات إضافية لتخفيف تبعات كورونا الاقتصادية

الرياض- (د ب أ):

أعلنت السعودية، الأربعاء، حزمة من المبادرات الإضافية لتخفيف تبعات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان القول إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على حزمة المبادرات الإضافية، التي تضمنت تخصيص مبلغ 50 مليار ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال) لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.

كما تضمنت تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 بالمائة لشهري أبريل ومايو، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.

وتضمنت أيضا السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر أبريل ومايو ويونيو، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021 مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.

وأعلن الوزير أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي لهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.