ألمانيا تخطط لإعادة فتح المتاجر التي تصل مساحتها 800 متر مربع

برلين- (د ب أ):

تخطط الحكومة الألمانية الاتحادية إلى إعادة فتح المتاجر التي تصل مساحتها إلى 800 متر مربع، وذلك في إطار خطط تخفيف القيود المفروضة على المجال العام لمكافحة جائحة كورونا.

ويندرج هذا ضمن مسودة قرار لمجلس الوزراء المعني بالتعامل مع أزمة كورونا، والتي من المقرر أن تناقشها المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء مع رؤساء حكومات الولايات.

وبحسب المسودة، التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، يمكن للولايات السماح لهذه المتاجر باستئناف نشاطها تحت شروط صحية مع مراعاة تنظيم دخول العملاء وتجنب طوابير الانتظار.

ومن المخطط أيضا تمديد القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي على نحو مبدئي حتى 3 أيار/مايو المقبل.

وبصرف النظر عن مساحة المتجر، تنص المسودة أيضا على إعادة فتح معارض السيارات والدراجات ومتاجر الكتب. ومن المقرر أيضا إعادة فتح المؤسسات الثقافية مثل المكتبات وسجلات الأرشيف وحدائق الحيوانات والنباتات تحت شروط مماثلة.

وبالنسبة لشركات الخدمات، التي لا يمكن تجنب القرب الجسدي فيها، سيُسمح لمصففي الشعر أولا تحت شروط معينة و"باستخدام معدات حماية شخصية" استئناف العمل في الرابع من مايو المقبل. وفي المقابل، ستظل المطاعم والحانات مغلقة لحين إشعار آخر.

كما أوصت الحكومة في المسودة بالاستمرار في حظر الاجتماعات في الكنائس والمساحد والمعابد وأي احتفالات أو فعاليات دينية، وكذلك اجتماعات طوائف دينية أخرى. كما ستظل الفنادق متاحة فقط للأغراض الضرورية وغير السياحية.

وجاء في المسودة أنه يمكن إجراء الاختبارات المدرسية والإعداد لها بالنسبة للفصول الختامية في العام الدراسي الحالي وفقا لاستعدادات معينة. وستستمر الرعاية النهارية الطارئة في دور الحضانة وستتسع لتشمل أطفال العاملين في فئات مهنية أخرى، وذلك لتمكين الآباء من العودة إلى حياتهم المهنية اليومية في قطاعات اقتصادية رئيسية.

وبحسب تصورات الحكومة الاتحادية، يجب إعطاء الأولوية لطلاب الفصول الختامية للعودة إلى المدارس، وكذلك بالنسبة للصف الأخير في المرحلة الابتدائية.

ومن المقرر أن يبحث مؤتمر وزراء التعليم حتى 29 أبريل المقبل المزيد من الخطط لاستئناف الدراسة في المدارس مع مراعاة إجراءات النظافة والحماية.