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دبي تمنع دخول عمال المقاولات غير المقيمين بها للوقاية من "كورونا"

02:08 م الأربعاء 15 أبريل 2020
دبي تمنع دخول عمال المقاولات غير المقيمين بها للوقاية من "كورونا"

مكافحة كورونا

دبي- (د ب أ):

قررت إمارة دبي، الأربعاء، منع نقل عمالة الانشاءات إلى خارج الإمارة، وقصر حركتها على انحاء الإمارة فقط، كما قررت منع دخول عمالة المقاولات غير المقيمة في الإمارة إليها.

وقالت بلدية دبي ، في تعميم وجهته اليوم إلى شركات المقاولات العاملة في إمارة دبي ، إن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن "القرار يأتي في إطار الحرص على الصحة العامة، وسلامة كافة شرائح المجتمع، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصحية التي تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف، للالتزام بكافة الإجراءات، والتدابير الاحترازية الضرورية المعتمدة، من الجهات الرسمية المختصة لضمان سلامة المجتمع" .

عمال المقاولات إمارة دبي فيروس كورونا

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