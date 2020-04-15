ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 658 حالة
بيروت- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة في لبنان، الاربعاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 658 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 21 حالة وفاة".
ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء القاضية بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.
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