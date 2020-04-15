ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل الى 126
12:09 م الأربعاء 15 أبريل 2020
غزة- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كوونا المستجد إلى 126 وفاة، وذلك بعد الاعلان عن وفاة 3 أشخاص.
كما أعلنت الوزارة - وفقا لصحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية - عن ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس إلى 12200 إصابة.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
2350
عدد المصابين
-
514
عدد المتعافين
-
178
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1949210
عدد المصابين
-
467818
عدد المتعافين
-
123348
عدد الوفيات
إعلان