ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل الى 126

غزة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كوونا المستجد إلى 126 وفاة، وذلك بعد الاعلان عن وفاة 3 أشخاص.

كما أعلنت الوزارة - وفقا لصحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية - عن ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس إلى 12200 إصابة.