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ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل الى 126

12:09 م الأربعاء 15 أبريل 2020
ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل الى 126

السلطات الصحية في إسرائيل

غزة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كوونا المستجد إلى 126 وفاة، وذلك بعد الاعلان عن وفاة 3 أشخاص.

كما أعلنت الوزارة - وفقا لصحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية - عن ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس إلى 12200 إصابة.

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وزارة الصحة الإسرائيلية فيروس كوونا‎ غزة

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