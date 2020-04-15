رئيسة حكومة ولاية أسترالية تطلق تحقيقا في أزمة سفينة رحلات على خلفية إصابات بكورونا

كانبرا- (د ب أ):

أطلقت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا تحقيقا مستقلا اليوم الأربعاء حول سبب السماح لآلاف الركاب بمغادرة سفينة سياحية على متنها حالات يشتبه أنها مصابة بفيروس كورونا عندما رست في سيدني.

وقالت جلاديس بيرجيكليان، إن لجنة التحقيق الخاصة سوف تكون لها "سلطات استثنائية" وسوف تقدم تقريرا في غضون أربعة أشهر.

وكانت السفينة روبي برنسيس السياحية، المملوكة لشركة كرنفال البريطانية الأمريكية، قد رست في ميناء سيدني يوم 8 مارس بعد أن بقيت 11 يوما في البحر.

وسمحت سلطات الحدود والصحة لنحو 2700 راكب بمغادرة السفينة مع الحد الأدنى فقط من الفحوص، على الرغم من أن نحو 12 راكبا ظهرت عليهم أعراض تنفسية قبل النزول من السفينة .

ووفقا لسلطات الصحة في نيو ساوث ويلز والسلطات الصحية الأسترالية الاتحادية، فإن أكثر من حالة واحدة من بين كل 10 حالات إصابة بفيروس كورونا في أستراليا كانت من ركاب السفينة، وأيضا 19 حالة وفاة من أصل 63 حالة وفاة بالفيروس في الدولة كانوا من هؤلاء الركاب.

وسوف يقود التحقيق بريت ووكر، المعروف بقيادته دعوى الاستئناف الناجحة ضد إدانة الكاردينال جورج بيل بتهم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وهي دعوى أدت إلى تبرئته.

كما بدأت شرطة الولاية ومكتب الطبيب الشرعي تحقيقاتهما الخاصة، والتي سوف تجري بالتوازي مع التحقيق الذي أطلقته رئيسة حكومة الولاية، لكنهما سوف يستغرقان وقتا أطول بكثير.

وقالت بيرجيكليان في بيان إن ووكر سوف يكون لديه "السلطات الاستثنائية الخاصة بمفوض خاص لدراسة جميع الأمور المتعلقة بالسفينة السياحية، بما في ذلك رحيلها ووصولها، وتصرفات جميع الوكالات والأطراف المعنية".

وأكدت إدارة إقليم العاصمة الأسترالية اليوم الأربعاء وفاة امرأة في الستينات من عمرها، كانت من بين ركاب السفينة، نتيجة لفيروس كورونا، وهي الوفاة رقم 19 بين ركاب السفينة.

وترسو السفينة حاليا في ميناء كمبلا، على بعد نحو 100 كيلومتر شمال سيدني.

وقال مفوض شرطة الولاية ميك فولر اليوم الأربعاء إن السفينة قد تغادر أستراليا بحلول يوم الأحد بعد أن صادرت السلطات الأسبوع الماضي صندوقها الأسود وأجرت مقابلات.

ومن بين نحو 1000 فرد من الطاقم لا يزالون على متن السفينة، جاءت نتائج فحص 140 شخصا على الأقل إيجابية، في حين تم إجلاء 12 من أعضاء الطاقم الآخرين إلى مستشفيات نيو ساوث ويلز .

وأصيب أكثر من 6400 أسترالي بالفيروس حتى الآن، بينما تعافى أكثر من نصفهم بالفعل.

وأبلغت بيرجيكليان الصحفيين في سيدني بأن ووكر لن يتلقى توجيهات من الحكومة أو البيروقراطيين.

وأضافت أن الإخفاق الذي حدث في التعامل مع السفينة تسبب بالفعل في بدء ظهور إصابات بفيروس كورونا في أستراليا.