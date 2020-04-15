الهند تعتزم تخفيف إجراءات الاغلاق المفروضة في مناطق ريفية ابتداء من الأسبوع المقبل

نيودلهي(د ب ا):

أعلنت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء أنها سوف تسمح باستئناف عدة أنشطة في مناطق ريفية ابتداء من الأسبوع المقبل، تشمل قطاعي الصناعة والبنية التحتية، وذلك من أجل تخفيف الضغط على العمال الذين تضرروا من إجراءات الاغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وجاء هذا القرار بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تمديد إجراءات الاغلاق حتى الثالث من مايو المقبل.

وقالت وزارة الداخلية إنه سوف يبدأ تخفيف إجراءات الاغلاق ابتداء من الاثنين المقبل في المناطق الريفية التي لا تشهد تفشيا كبيرا لفيروس كورونا.

وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند قد ارتفع إلى 11439 حالة بالإضافة إلى 377 حالة وفاة.

ومن المقرر استئناف النشاط في هذه المناطق بعد تطبيق قواعد صارمة بشأن التباعد الاجتماعي، كما سوف يتم فرض غرامة على أي شخص يخرق هذه القواعد.

ويواجه الآلاف من العمال المهاجرين في أكبر المدن الهندية صعوبات أثناء تطبيق إجراءات الاغلاق. حيث أن الكثير منهم من الذين يعملون باليومية ويوفرون المال لأسرهم في القرى التي يعيشون بها.