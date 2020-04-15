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حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في اليابان تتجاوز 8200

11:12 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في اليابان تتجاوز 8200

فيروس كورونا

طوكيو- (د ب أ):

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليابان 8200، حتى صباح اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم.

ويشمل الرقم أشخاصا أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس خلال فحوص الحجر الصحي بالمطارات ومسؤولين بوزارة الصحة وآخرين عادوا إلى اليابان، عبر رحلات طيران عارض.

وحتى الحادية عشرة والنصف صباحا، تم تسجيل 30 حالة جديدة، من بينها 18 في مقاطعة "هيروشيما"، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 8203 .

وإذا أضفنا حالات الإصابة الـ 712 من السفينة "دياموند برينسيس" السياحية يرتفع إجمالي الحالات إلى 8915 .

وتأكدت حالة وفاة أخرى اليوم الأربعاء، مما يرفع عدد الوفيات إلى 175، من بينهم 12 من السفينة.

وتصدرت طوكيو قائمة المقاطعات، التي سجلت أكبر عدد من الإصابات ، حيث بلغت 2319 اصابة.

يقول مسؤولو وزارة الصحة إن 158 شخصا كانوا في حالة خطيرة حتى أمس الثلاثاء، من بينهم ستة من السفينة السياحية.

وذكر المسؤولون أن 1497 شخصا تعافوا وغادروا المستشفى. من بين هؤلاء 853 ، تم تشخيص حالاتهم في اليابان، بينما 644 أصيبوا على متن السفينة.

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