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السعودية :مغادرة 197 معتمراً من باكستان وبنجلاديش بعد انتهاء فترة العزل الطبي

10:58 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
السعودية :مغادرة 197 معتمراً من باكستان وبنجلاديش بعد انتهاء فترة العزل الطبي

أرشيفية

الرياض- (أ ش أ):

أشرفت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأربعاء على مغادرة (163) معتمرًا من الجنسية الباكستانية و(34) معتمرًا من الجنسية البنغلاديشية ،عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث غادروا إلى لاهور ودكا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرحلة تأتي استكمالاً للتواجد الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد .

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين طوال الفترة وتأمين الإعاشة وسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية كافة احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم سالمين.

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وزارة الحج والعمرة السعودية العزل الطبي مطار الملك عبدالعزيز الدولي فيروس كورونا

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