وزير الصحة الكويتي: 30 حالة شفاء جديدة من (كورونا) بإجمالي 206 حالات شفاء

الكويت - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم (الأربعاء) شفاء 30 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 206 حالات.

وأوضح الشيخ باسل الصباح – في بيان صحفي – أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 30 المصابة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الثلاثاء، شفاء 26 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتي يوم أمس إلى 176 حالة.