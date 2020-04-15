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بريطانيا توسع نطاق اختبارات الكشف عن كورونا

08:23 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
بريطانيا توسع نطاق اختبارات الكشف عن كورونا

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك

لندن - (د ب أ):
أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن توسيع نطاق اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هانكوك أنه من المقرر أن يتم وضع خطط لإجراء الاختبارات لكبار السن بدور رعاية المسنين والعاملين الذين يقدمون الرعاية لهم.

وأوضح أن الأمر يتعلق بشكل خاص بالكثير من دور رعاية المسنين الصغيرة المملوكة للقطاع الخاص، في ظل التركيز على دعم هيئة الخدمات الصحية الوطنية، المملوكة للدولة.

وقال: "أعي تماما أن الأشخاص في دور الرعاية هم من بين الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا .. نحن نبذل كل ما بوسعنا للحفاظ على العاملين والمقيمين وأسرهم سالمين".

بريطانيا فيروس كورونا مات هانكوك

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