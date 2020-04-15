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إصابة حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية بفيروس كورونا

04:48 ص الأربعاء 15 أبريل 2020
إصابة حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية بفيروس كورونا

حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية جانيرو ويلسون

ريو دي جانيرو - (د ب أ):
أعلن حاكم ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية جانيرو ويلسون ويتزل الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف ويتزل في مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر: "لم أشعر بأنني على ما يرام منذ الجمعة، وكنت أعاني من الحمى والتهاب في الحلق وفقدت حاسة الشم، وأجريت الاختبار واليوم حصلت علىى النتائج".

وتابع أنه يشعر بتحسن حاليا ويرغب في مواصلة العمل.

يشار إلى أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قلل من خطورة الفيروس ورفض توصيات التباعد الاجتماعي.

في المقابل، حث ويتزل السكان على الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، وقال: "المرض لا يميز وينتشر بسرعة".

وأصيب 3410 أشخاص في الولاية بالفيروس حتى الآن وتوفي 224 شخصا.

ريو دي جانيرو فيروس كورونا البرازيل

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