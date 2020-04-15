3 وفيات و27 إصابة إضافية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية
سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية ثلاث حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 225 حالة ، وفقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء صباح اليوم الأربعاء.
كما سجلت كوريا الجنوبية 27 إصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها ، ليبلغ إجمالي الإصابات 10591 حالة.
وأشارت يونهاب إلى أن كوريا الجنوبية واصلت على مدار أسبوع تسجيل 50 حالة إصابة أو أقل على أساس يومي ، في تراجع حاد عن ذروة تفشي الإصابات في 29 فبراير الماضي ، عندما سجلت البلاد 909 إصابات.
وأضافت يونهاب أن عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس ارتفع في كوريا الجنوبية إلى 7616 شخصا.
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