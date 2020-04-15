الصين تسجل حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بكورونا
بكين - (د ب أ):
سجلت الصين حالة وفاة واحدة و 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3342.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 36 حالة لأشخاص قادمين من الخارج.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 82 ألفا و295 حالة.
وأشارت الصحيفة إلى تماثل77816 شخصا للشفاء وخروجهم من المستشفيات.
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