ترامب: خطط إعادة فتح البلاد ستكون جاهزة قريبًا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اقتصاد بلاده سيتعافى سريعًا بعد انتهاء أزمة كورونا، في بلاده.
وقال ترامب، خلال مؤتمر خلية الأزمة، إن خطط إعادة فتح البلاد مرة أخرى، ستكون جاهزة قريبًا، لافتًا إلى أنه سيتحدث مع حكام الولايات، ويستمع إليهم، ولاستعداد ولاياتهم لإعادة الفتح.
وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن بعض الولايات ستكون خططها مختلفة في إعادة الفتح مرة أخرى، خاصة أن الأوضاع غير متشابه بين الولايات من حيث انتشار وباء كورونا.
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