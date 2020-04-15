ترامب: نحمي مواطنينا من الموت بكورونا بتوفير أجهزة التنفس الصناعي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده يمكنها حماية مواطنيها من الموت بسبب وباء كورونا المستجد، عن طريق توفير أجهزة التنفس الصناعي، اللازمة لمواجهة الوباء الجديد.

وتابع ترامب، في مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، "بدأنا نرى النور في نهاية النفق، وسنواصل حربنا ضد كورونا" مضيفًا أنه وفر آلاف من أجهزة التنفس الصناعي في وقت قصير.

وأضاف، أن تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، يمكنا من إنتاج أكثر من 200 ألف جهاز تنفس صناعي، وهو رقم كبير بالنسبة لاحتياج البلاد.

وأشار إلى أنه بتفعيل القانون، سيكون هناك فائض في أجهزة التنفس الصناعي، يمكن تصديرها للدول التي تحتاجها لمواجهة وباء كورونا.