الرئيس الأمريكي: الصحة العالمية نشرت معلومات مضللة بشأن كورونا

وكالات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهاماته لمنظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى أنها أخفقت في مهامها، وفشلت في مد الدول بالمعلومات المهمة حول وباء كورونا.

واستنكر ترامب، في مؤتمر خلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، ما وصفه بتقديم معلومات خاطئة حول الوباء الجديد، وامتناع المنظمة عن إعلانه جائحة عالمية رغم انتشاره في عدد كبير من الدول.

وزعم الرئيس الأمريكي، أن المنظمة نشرت معلومات مضللة حول وباء كورونا، ولم تحذر من السفر من وإلى الصين موطن الوباء.