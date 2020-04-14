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فلسطين: 288 إصابة بكورونا في البلاد و41 في القدس المحتلة

11:41 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
فلسطين: 288 إصابة بكورونا في البلاد و41 في القدس المحتلة

فيروس كورونا

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة اليوم بوباء كورونا، إلى 19 حالة مؤكدة في المدن التي تسيطر عليها الحكومة الفلسطينية، فيما سجلت مدينة القدس المحتلة 41 إصابة رفض الاحتلال الإسرائيلي الإفصاح عنها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إن بهذا يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد ومدينة القدس المحتلة، إلى 329 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن ملحم، عن تعافي 62 حالة من الوباء، فيما توفي حالتين حتى اليوم، منذ تفشي الوباء بالأراضي المحتلة.

فيروس كورونا فلسطين الحكومة الفلسطينية القدس المحتلة الاحتلال الإسرائيلي إبراهيم ملحم

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