الأردن يفرض حظر تجول شامل لمدة 48 ساعة الخميس المقبل

الأردن - (أ ش أ)

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، أن الحكومة الأردنية قررت فرض حظر تجول شاملاً في جميع محافظات ومناطق المملكة، لمدّة 48 ساعة، ابتداءً من منتصف ليلة الخميس/الجمعة المقبلة الموافق 17 أبريل الحالي، وحتى منتصف ليلة السبت/الأحد المقبلة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، أشار العضايلة الي أنّ الحظر الشامل سيكون بشكل مماثل لما تمّ الأسبوع الماضي، مؤكّداً أنّ الأمور ستعود إلى ما هي عليه الآن، عند الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل، موضحًا أن قرار الحظر الشامل، تستثنى منه الكوادر الطبيّة في القطاعين العام والخاصّ، وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من المسؤولين والموظّفين والعاملين في القطاعات الحيويّة، الذين يتمّ تحديدهم من خلال مؤسّساتهم.

وجدّد العضايلة، التأكيد على أنّ الغاية من الحظر الشامل هو الحفاظ على سلامة المواطنين وصحّتهم، وتمكين فرق التقصّي الوبائي من تكثيف دورها وجهودها، إضافة إلى إجراء أكبر عدد ممكن من الفحوصات للكشف عن أيّ حالات إصابة أو اشتباه.