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منظمة خيرية: إيطاليا لم تف بتعهدها بنقل المهاجرين إلى الحجر الصحي

10:26 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
منظمة خيرية: إيطاليا لم تف بتعهدها بنقل المهاجرين إلى الحجر الصحي

الحجر الصحي

روما - (د ب أ)

قالت منظمة "سي آي" الخيرية التي تدير سفينة "آلان كردي"، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإيطالية لم تف بوعدها بنقل المهاجرين من على متن السفينة الخيرية الألمانية، إلى سفينة أخرى للخضوع للحجر الصحي، خشية وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بينهم.

وأنقذ طاقم سفينة "آلان كردي" 150 شخصًا أمس الاثنين، لكن إيطاليا، رفضت إنزالهم على شواطئها تحسبًا لوجود مصابين بفيروس كورونا بينهم.

وقالت المؤسسة الخيرية، إنه على الرغم من أن السلطات الإيطالية قامت بتسليم العديد من المواد الغذائية كعمل تضامني، إلا أنها لم تقدم بعد للمهاجرين، الموجودين على متن السفينة منذ تسعة أيام، أي فكرة محددة عن الموعد الذي قد يتم السماح لهم فيه بالنزول.

وكانت وزارة النقل الإيطالية، ذكرت أمس الأول الأحد، أنه سيتم نقل المهاجرين إلى سفينة أخرى حيث ستفحصهم منظمة الصليب الأحمر والسلطات الصحية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ودعت إيطاليا، الحكومة الألمانية، لاستقبال المهاجرين، حيث ترفع سفينة "آلان كردي" العلم الألماني، لكن وزارة النقل قالت إن السفينة الخيرية رفضت هذا الخيار.

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