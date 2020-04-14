الخزانة البريطانية: اقتصادنا سيقف على قدميه مجددًا بعد أزمة كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، أن الاقتصاد البريطاني سيعود للوقوف على قدميه كما كان، فور انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الوزير البريطاني، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "هناك أوقات صعبة وسيكون هناك أوقات أصعب قادمة، كما قلت من قبل فإننا لا نستطيع تقديم الحماية لكل استثمار ولكل عائلة. ما نستطيع فعله الآن لصحة اقتصادنا هو حماية صحة شعبنا".

ونفى سوناك وجود خلافات بين أعضاء الحكومة بسبب تأثيرات الإغلاق الكامل قائلاً: "إنه أمر لا يتعلق بالاختيار بين الاقتصاد والصحة العامة".

وأضاف: "في الوقت الذي نرى فيه المئات من الناس يموتون بشكل يومي بسبب هذا المرض اللعين فإن الأولوية القصوى يجب أن تكون في تركيزنا على مصادرنا بشكل كبير في جهد قومي جماعي لهزيمة الفيروس، أهم ما يمكننا فعله حقا هو حماية شعبنا".

وفي إشارة إلى التقرير الصادر، اليوم عن مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا، الذي حذر من انخفاض الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 35% خلال الربع الحالي من العام الحالي، قال وزير الخزانة: "لن نقف ننظر ونترك هذا يحدث".

وكان مكتب مسؤولية الميزانية قد حذر في تقرير صدر اليوم من أن الاقتصاد البريطاني قد يحقق انكماشا بنسبة 35 في المائة في الفترة من إبريل إلى يونيو وإن معدل البطالة قد يزيد بأكثر من الضعف إلى 10 في المائة نتيجة إجراءات العزل العام التي تفرضها الحكومة بسبب فيروس كورونا.

وقال الوزير إن الحكومة تهدف إلى تقديم المساعدة لمن هو بحاجة لها من الشعب أو الاستثمارات بينما تظل إجراءات العزل دون تغيير، مؤكدا أنه وقتما يتم رفع الحظر فستعود الأمور إلى المعتاد سريعا.