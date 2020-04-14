الأردن: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 397 بعد تسجيل 6 إصابات
الأردن - (أ ش أ)
أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 397 حالة.
كما أكد وزير الصحة، وفق وكالة الانباء الاردنية "بترا" تسجيل 20 حالة شفاء غادرت المستشفيات، بواقع 14 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و6 حالات في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.
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