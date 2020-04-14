أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الكويت: حالة وفاة و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:14 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
الكويت: حالة وفاة و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت الكويت اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1355 مع تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى ثلاث حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، قوله إن مجموع الحالات التي تعافت من المرض بلغ 176 حالة.

فيروس كورونا الكويت كوفيد-19

الخبر التالى:

جامعة "جونز هوبكنز": وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ24 ألفًا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 160 إصابة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة