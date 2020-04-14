الكويت: حالة وفاة و55 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالات
أعلنت الكويت اليوم الثلاثاء، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 1355 مع تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى ثلاث حالات وفاة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الدكتور عبدالله السند الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، قوله إن مجموع الحالات التي تعافت من المرض بلغ 176 حالة.
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