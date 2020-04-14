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أوباما يعلن دعمه لبايدن في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

08:12 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
أوباما يعلن دعمه لبايدن في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

واشنطن - (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، دعمه لجو بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية، فيما يعزز الحزب الديمقراطي دعمه لمرشحه المفترض.

يذكر أن بايدن، عمل نائبًا لأوباما طوال السنوات الثماني التي أمضاها في الرئاسة.

وامتنع الرئيس السابق عن التدخل في المراحل الأولى للسباق التمهيدي، ولكن بعد أن انسحب عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وأعلن تأييده لبايدن، أصبح نائبه السابق لم يعد يتبقى أمامه سوى نائبه السابق .

وقدم أوباما، هذا التأييد المهم في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأثنى على قيادة بايدن وخبرته.

وقال أوباما " أنا فخور للغاية بأن أؤيد جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة"، مضيفًا أن نائبه السابق كان "صديقًا مقربًا" ولديه "كل الصفات التي نحتاجها".

باراك أوباما جو بايدن الحزب الديمقراطي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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