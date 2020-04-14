ترامب يخفف الحظر المفروض على صادرات مستلزمات الوقاية الشخصية

واشنطن - (د ب أ)

قالت مصادر مطلعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خففت الحظر المفروض على صادرات معدات الوقاية الشخصية مع توسيع قائمة الإعفاءات في أعقاب إظهار المحامين أوجه القصور في قواعد الحظر.

وبحسب مذكرة داخلية لإدارة الجمارك وحرس الحدود الأمريكية، حصلت وكالة بلومبرج للأنباء على نسخة منها، فقد تم إعفاء كندا والمكسيك والكيانات الأمريكية مثل القواعد العسكرية في الخارج من الحظر.

كما شملت الإعفاءات، صادرات شركة "ثري.إم" للمستلزمات الطبية والتي كان الرئيس الأمريكي قد حظر عليها تصدير الأقنعة من طراز "إن-95" إلى كندا وأمريكا اللاتينية.

وتراجع ترامب، عن هذا الحظر في الأسبوع الماضي بعد التوصل إلى اتفاق مع الشركة بشأن إنتاجها.

يذكر أن النظام الصحي في الولايات المتحدة يعاني من نقص شديد في مستلزمات الوقاية الشخصية بسبب جائحة كورونا، حيث أصبحت الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم سواء من حيث عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس والتي تجاوزت 580 ألف إصابة أو عدد الوفيات الناجمة عنه والتي زادت على 23 الف وفاة.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية الأمريكية، قرارًا مؤقتًا يفرض الحصول على تصريح خاص منها قبل تصدير أنواع معينة من الأقنعة الواقية والقفازات وبعض المواد الأخرى، المستخدمة في مواجهة جائحة كورونا في الولايات المتحدة.

وتضمن القرار استثناء وحيدًا وهو خاص بالمواد التي يتم إنتاجها لصالح الشركات الصناعية الأمريكية، ومن خلالها وهي مرتبطة باتفاقيات تصدير سارية.

كما يتم تطبيق هذا الإعفاء في حالة بيع 80% من إنتاج الشركة في السوق الأمريكية فقط.