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ترامب: لقاح كورونا ربما يأخذ عامًا ونعسى لإيجاد دواء لعلاج هذا الوباء

07:47 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
ترامب: لقاح كورونا ربما يأخذ عامًا ونعسى لإيجاد دواء لعلاج هذا الوباء

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التوصل إلى لقاح مضاد لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) ربما يأخذ وقتًا طويلاً يصل إلى عام أو أكثر، لكننا نسعى لإيجاد دواء لعلاج المرض.

وتابع ترامب، خلال لقاءه بعدد من المتعافين من وباء كورونا المستجد، اليوم، في البيت الأبيض، أن إدارته اتخذت كل ما يلزم لكبح جماح الوباء ومنع انتشاره.

واستمع ترامب، لروايات المتعافين وتجاربهم مع المرض بوباء كورونا، وكيفية تلقي العلاج في المستشفيات الأمريكية، متعهدًا بالاستمرار في تقديم كل السبل لمواجهة الوباء.

دونالد ترامب لقاح كورونا كوفيد-19 المستشفيات الأمريكية فيروس كورونا

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