فرنسا تتخطى حاجز الـ15 ألفا وفاة بوباء كورونا
وكالات
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 562 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) ليتفع إجمالي وفيات الوباء في البلاد إلى 15529 وفاة، حسبما ذكرت "فرانس برس".
سجلت الصحة الفرنسية، 5497 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشفت الصحة الفرنسية، عن تراجع الحالات الحرجة المصابة بكورونا لليوم السادس على التوالي ليبلغ 6730 حالة.
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