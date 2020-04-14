أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

فرنسا تتخطى حاجز الـ15 ألفا وفاة بوباء كورونا

07:31 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
فرنسا تتخطى حاجز الـ15 ألفا وفاة بوباء كورونا

فيروس كورونا

وكالات

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 562 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) ليتفع إجمالي وفيات الوباء في البلاد إلى 15529 وفاة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

سجلت الصحة الفرنسية، 5497 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت الصحة الفرنسية، عن تراجع الحالات الحرجة المصابة بكورونا لليوم السادس على التوالي ليبلغ 6730 حالة.

فيروس كورونا فرنسا كوفيد-19 الصحة الفرنسية

الخبر التالى:

إيطاليا: 602 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 160 إصابة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة