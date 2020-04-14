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تركيا تسجل 107 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بوباء كورونا

07:28 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
تركيا تسجل 107 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بوباء كورونا

وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه

وكالات

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 107 حالة وفاة جديدة، و4062 إصابة مؤكدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع وزير الصحة التركي، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" أن إجمالي أعداد الوفيات بلغ 1403 وفاة، فيما وصلت حصيلة الإصابات بكورونا في بلاده إلى 65111 إصابة مؤكدة.

وأضاف، أنهم أجروا أكثر من 33 ألف فحصًا جديدًا للكشف عن مصابين جدد بفيروس كورونا المستجد، وتماثل خلال الـ24 ساعة الماضية 842 شخصًا للشفاء من الوباء، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 4799 شخصًا.

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