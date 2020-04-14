رئيس الوزراء الروسي يدعو نظيره الفرنسي لزيارة موسكو عقب انتهاء أزمة كورونا

روسيا - (أ ش أ)

أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الروسية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، دعا في اتصال هاتفي نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، لزيارة روسيا بعد رفع الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها لمكافحة جائحة كورونا.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة الروسية أن ميشوستين وفيليب شددا على أهمية زيادة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما دعا رئيس الوزراء الروسي، نظيره الفرنسي، لزيارة روسيا بعد إلغاء القيود الرامية إلى منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، تجاوزت حاجز الـ122 ألف حالة وفاة، كما تم تأكيد إصابة أكثر من مليون و949ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 460 ألف شخصا في جميع أنحاء العالم إلى الآن.