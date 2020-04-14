فلسطين تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن السلطات الصحية في البلاد، سجلت اليوم الثلاثاء، 3 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد، ما يرفع عدد المصابين إلى 287 مصابًا، إضافة إلى 36 إصابة في مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في الإيجاز الصحفي المسائي، حول مستجدات فيروس كورونا، إن الإصابات الثلاث أحدها لعامل في مصنع للنايلون في أراضي الـ48، والثانية لمخالط من الخليل ابن مصاب ستيني يعمل في مصنع للدهان في أراضي الـ48، والثالث يعمل مع المصاب الستيني في مصنع الدهان وعمره 25 عاما.

ودعا إلى حماية الآباء والمسنين لمواجهة العدوا، التي قد تصلهم من أبنائهم.

وأوضح ملحم أن إسرائيل تستغل الوباء لتقويض الإجراءات الفلسطينية عبر الاقتحامات واعتقال محافظ القدس ووزيرها، وتجريف حواجز قوى الأمن في بيت لحم، وكذلك تواجد الاحتلال في المناطق الرخوة، بهدف إضعاف المناعة الوطنية وهذا يسهم في تفشي الوباء، فكما يجري في مدينة القدس صادر الاحتلال المواد العينية التي توزع على الفقراء.