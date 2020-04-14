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حاكم نيويورك: ترامب لا يملك السلطة المطلقة لإعادة فتح الاقتصاد

06:04 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
حاكم نيويورك: ترامب لا يملك السلطة المطلقة لإعادة فتح الاقتصاد

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

وكالات

أكد أندورو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، على أن الرئيس دونالد ترامب، لا يملتك السلطات المطلقة لإعادة فتح الاقتصاد بالولايات المتحدة.

وتابع كومو، في المؤتمر الصحفي اليومي لكشف مستجدات أزمة كورونا في ولايته، أنه كثيرًا ما أشاد بقرارات ترامب، في مواجهة الوباء، لكن تصريحه بأن لديه السلطة المطلقة لإعادة فتح الاقتصاد غير دستوري ولا يتوافق مع مبادئ الديمقراطية، لأنه ليس ملكًا.

وصرح المستشار الاقتصادي لدى البيت الأبيض لاري كودلو، في وقت سابق من اليوم، عن استعداد الرئيس دونالد ترامب، لإعلان قرارات وصفها بـ"المهمة جدًا" بشأن إعادة فتح الاقتصاد في البلاد، خلال يوم أو يومين على الأكثر حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

وتابع كودلو، أن ترامب يريد إعادة الناس إلى العمل، لكنها يجب أن تكون عودة آمنة، مضيفًا: "أن اقتصاد بلاده سيسجل أرقامًا رائعة في نهاية العام".

أندورو كومو ولاية نيويورك الولايات المتحدة فيروس كورونا

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