ارتفاع عدد المتعافين من "كورونا" في مستشفى العزل بالأقصر إلى ١٢٨ حالة

الأقصر- محمد محروس:

أعلن مستشفى إسنا التخصصي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، خروج ٨ أشخاص بعد تعافيهم من الفيروس دفعة واحدة.

وقال مصدر طبي بمستشفى إسنا التخصصي، إن عدد المتعافين الذين خرجوا من المستشفى حتى اليوم الثلاثاء بلغ ١٢٨ حالة بعد تماثلهم للشفاء، وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابي إلى السلبي، مشيرًا إلى أنه يجري التأكد من سلبية تحاليل المتعافين أكثر من مرة.