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يستثني المعارضين.. أردوغان يدافع عن قانون الإفراج عن السجناء بسبب كورونا

04:26 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
يستثني المعارضين.. أردوغان يدافع عن قانون الإفراج عن السجناء بسبب كورونا

رجب طيب أردوغان

أنقرة- (د ب أ):

ردا على الانتقادات الدولية والحقوقية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قانون الإفراج عن السجناء الذي أقره البرلمان، في إطار تدابير الحد من انتشار كورونا، "يراعي ضمير الشعب التركي".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله إن بلاده تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء السجون من خطر وباء كورونا.

وأوضح أن القانون سيدخل حيز التنفيذ عقب تدقيقه على وجه السرعة.

وأثار التشريع، الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقادات من منظمات حقوقية ترى أن التشريع يستبعد المعارضين من السياسيين والصحفيين والأكاديميين وموظفي الخدمة المدنية والمحامين، الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب.

ولا يشمل القانون الجديد الموقوفين على ذمة محاكمات، مثل السياسي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الحقوقي عثمان كافالا، والصحفي الكاتب أحمد ألتان.

وقالت ميلينا بويوم، المعنية بالشأن التركي في منظمة العفو الدولية، إن "المدانين في محاكمات غير عادلة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الواسعة للغاية في تركيا أصبح محكوم عليهم أيضا بمواجهة احتمال الإصابة بهذا المرض الفتاك".

رجب طيب أردوغان أنقرة تركيا

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