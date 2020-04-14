بريطانيا تسجل 778 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
04:24 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
لندن- (د ب ا):
أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا تسجيل 778 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
ونقلت شبكة سكاي نيوز عن السلطات القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 12107 حالة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تم تسجيل 93873 حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.
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