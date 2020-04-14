ارتفاع وفيات كورونا في السعودية إلى 73 حالة
الرياض- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 73 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل435 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الاصابات في المملكة إلى 5369 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 84 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 889 حالة.
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