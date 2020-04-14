حمدوك يستعرض موقف السودان من مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة

الخرطوم- (د ب أ):

استعرض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الثلاثاء، موقف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

جاء خلال لقاء حمدوك بمكتبه مع وزيري الخارجية أسماء محمد عبدالله، والري والموارد المائية ياسر عباس محمد، وأعضاء لجنة التفاوض بمكونيها الفنى والقانونى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

ووفق الوكالة، اطمئن حمدوك على موقف السودان التفاوضى، والترتيبات التى اعتمدتها اللجنة من حيث المعلومات التى توفرها اللجان السبعة لدعم التفاوض.

وأثنى حمدوك على الجهد والعمل الكبير الذى يبذله فريق التفاوض، والروح الوطنية العالية والمهنية وروح الفريق التى يتمتع بها.

كما إطلع على الملامح العامة لمسودة الإتفاق التى توصل لها الأطراف الثلاثة خلال جولات واشنطن التفاوضية.

وأكد أن مصالح السودان فى مياه النيل وروافده محفوظة حاليا وللأجيال القادمة، وذلك بفضل الخبرة والجهد الكبير المبذول دوما من أبنائه.