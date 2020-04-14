أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

في خطاب مفتوح.. ساسة وأكاديميون ينتقدون تعامل الصين مع كورونا

02:41 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
في خطاب مفتوح.. ساسة وأكاديميون ينتقدون تعامل الصين مع كورونا

أرشيفية

هونج كونج- (د ب أ):

وقع أكثر من 100 شخصية من سياسيين وأكاديميين ونشطاء، من أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة، خطابا مفتوحا ينتقد تعامل الحزب الشيوعي الصيني مع وباء كورونا "كوفيد-19".

وأشارت الشخصيات، في الخطاب الذي نشرته صحيفة "هونج كونج فري برس"، الثلاثاء، إلى ثقافة الخوف التي أدت إلى قمع المعلومات الخطيرة في الحرب التي يخوضها العالم ضد الفيروس.

ويزعم الموقعون على الخطاب، الذين يشملون نواب في البرلمان ومحللون في مؤسسات بحثية وأساتذة في جامعات، أن "سلطات الحزب الشيوعي الصيني في ووهان بمقاطعة هوبي، يتسترون على مصدر الوباء"، وأن منظمة الصحة العالمية قللت في البداية من حجم خطورة الفيروس "بتأثير من الحزب الشيوعي الصيني".

وتشيد الرسالة بمنتقدي رد فعل الحزب، ومن بينهم مواطنون صحفيون، اختفى بعضهم أو تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية منذ بدء تفشي المرض.

فيروس كورونا هونج كونج الصين

الخبر التالى:

حمدوك يستعرض موقف السودان من مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2190

    عدد المصابين

  • 488

    عدد المتعافين

  • 164

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2019320

    عدد المصابين

  • 448655

    عدد المتعافين

  • 119483

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الحرارة 3 درجات ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل طقس الأربعاء