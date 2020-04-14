في خطاب مفتوح.. ساسة وأكاديميون ينتقدون تعامل الصين مع كورونا

هونج كونج- (د ب أ):

وقع أكثر من 100 شخصية من سياسيين وأكاديميين ونشطاء، من أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة، خطابا مفتوحا ينتقد تعامل الحزب الشيوعي الصيني مع وباء كورونا "كوفيد-19".

وأشارت الشخصيات، في الخطاب الذي نشرته صحيفة "هونج كونج فري برس"، الثلاثاء، إلى ثقافة الخوف التي أدت إلى قمع المعلومات الخطيرة في الحرب التي يخوضها العالم ضد الفيروس.

ويزعم الموقعون على الخطاب، الذين يشملون نواب في البرلمان ومحللون في مؤسسات بحثية وأساتذة في جامعات، أن "سلطات الحزب الشيوعي الصيني في ووهان بمقاطعة هوبي، يتسترون على مصدر الوباء"، وأن منظمة الصحة العالمية قللت في البداية من حجم خطورة الفيروس "بتأثير من الحزب الشيوعي الصيني".

وتشيد الرسالة بمنتقدي رد فعل الحزب، ومن بينهم مواطنون صحفيون، اختفى بعضهم أو تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية منذ بدء تفشي المرض.