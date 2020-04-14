ارتفاع إصابات كورونا في الفلبين إلى 5223 بعد تسجيل 291 حالة
مانيلا- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، الثلاثاء، تسجيل 291 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5223 حالة.
كما أعلنت الوزارة تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 335 شخصا، بينما تعافى 295 من مرضى الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي.
ويوجد بالفلبين الآن أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" بين دول جنوب شرق آسيا، ثم تليها ماليزيا في المرتبة الثانية بواقع 4987 حالة إصابة.
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