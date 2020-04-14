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سفير الصين بالقاهرة : طائرة تحمل مستلزمات طبية تصل إلى مصر فجر الخميس

02:37 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
سفير الصين بالقاهرة : طائرة تحمل مستلزمات طبية تصل إلى مصر فجر الخميس

سفير الصين في القاهرة، لياو ليتشيانج

القاهرة - أ ش أ:

أعلن لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة إقلاع طائرة على متنها المستلزمات الطبية التي تقدمها الحكومة الصينية لعدد من الدول في شمال إفريقيا بما في ذلك مصر .

وأضاف - في تغريدة على حسابه علي تويتر اليوم الثلاثاء - أن المستلزمات تشمل الأقنعة الطبية والملابس الواقية و كواشف الاختبار تقدم للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي فجر الخميس 16 أبريل الجاري .

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