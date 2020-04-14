سفير الصين بالقاهرة : طائرة تحمل مستلزمات طبية تصل إلى مصر فجر الخميس
القاهرة - أ ش أ:
أعلن لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة إقلاع طائرة على متنها المستلزمات الطبية التي تقدمها الحكومة الصينية لعدد من الدول في شمال إفريقيا بما في ذلك مصر .
وأضاف - في تغريدة على حسابه علي تويتر اليوم الثلاثاء - أن المستلزمات تشمل الأقنعة الطبية والملابس الواقية و كواشف الاختبار تقدم للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي فجر الخميس 16 أبريل الجاري .
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