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فيتنام تدرس تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي في بعض المدن

02:33 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
فيتنام تدرس تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي في بعض المدن

الحكومة الفيتنامية

هانوي- (د ب ا):
أعلنت الحكومة الفيتنامية على موقعها على شبكة الانترنت أنها ربما تمدد العمل بإجراءات التباعد الاجتماعي في بعض الأقاليم والمدن، الاكثر عرضة لتفشي فيروس كورونا بها.
وكانت الحكومة قد فرضت إجراءات تباعد اجتماعي لمدة 15 يوما في الأول من أبريل الجاري.
وذكرت وكالة بلومبرج أن الحكومة تدرس الأن تقسيم الأقاليم والمناطق إلى ثلاث مجموعات وفقا لمستوى خطورة تفشي الفيروس داخلها.
وأضافت الحكومة اليوم الثلاثاء أنها سوف تستمر في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي" لما بعد " 15 أبريل الجاري في مناطق تعتبر ذات خطورة عالية، مضيفة أنه سوف يتم تخفيف القيود في مناطق أخرى.
وأشارت الحكومة إلى أنها مستمرة في تطبيق الأمر المتعلق بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والإجراءات الأخرى مثل وضع من يشتبه في أنهم أصيبوا بفيروس كورونا في الحجر الصحي.

الحكومة الفيتنامية هانوي فيروس كورونا

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