تايلاند تسجل ٣٤ إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة خلال ٢٤ ساعة

بانكوك = أ ش أ:

سجلت تايلاند ٣٤ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن مسئول بوزارة الصحة قوله، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى ٢٦١٣ حالة، فيما تم تسجيل ٤١ حالة وفاة.

وأشار المسئول إلى أن ٢٧ من الحالات الجديدة كانت مخالطة لحالات سابقة، موضحا أنه من بين الحالات الجديدة تم تسجيل ٨ حالات في بانكوك وست حالات في يالا وخمس حالات في كل من بوكيت وباتاني.

وقال المسئول إن العاصمة بانكوك سجلت أكبر عدد حالات إصابة بنحو ١٣١١ حالة، تليها جزيرة بوكيت بنحو ١٨٦ إصابة و١٥٠ إصابة في نونثابوري.