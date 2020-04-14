أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة

تايلاند تسجل ٣٤ إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة خلال ٢٤ ساعة

01:53 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
تايلاند تسجل ٣٤ إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة خلال ٢٤ ساعة

فيروس كورونا تايلاند

بانكوك = أ ش أ:

سجلت تايلاند ٣٤ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية عن مسئول بوزارة الصحة قوله، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وصل إلى ٢٦١٣ حالة، فيما تم تسجيل ٤١ حالة وفاة.

وأشار المسئول إلى أن ٢٧ من الحالات الجديدة كانت مخالطة لحالات سابقة، موضحا أنه من بين الحالات الجديدة تم تسجيل ٨ حالات في بانكوك وست حالات في يالا وخمس حالات في كل من بوكيت وباتاني.

وقال المسئول إن العاصمة بانكوك سجلت أكبر عدد حالات إصابة بنحو ١٣١١ حالة، تليها جزيرة بوكيت بنحو ١٨٦ إصابة و١٥٠ إصابة في نونثابوري.

هذا المحتوى من

تايلاند فيروس كورونا وزارة الصحة التايلاندية

الخبر التالى:

سوريا: مصرع وإصابة 3 أطفال في انفجار لغم زرعه داعش بتدمر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2190

    عدد المصابين

  • 488

    عدد المتعافين

  • 164

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2019320

    عدد المصابين

  • 448655

    عدد المتعافين

  • 119483

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الحرارة 3 درجات ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل طقس الأربعاء