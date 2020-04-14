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الخارجية الفلسطينية تتهم المستوطنين بنشر كورونا" في أراضيها

01:36 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
الخارجية الفلسطينية تتهم المستوطنين بنشر كورونا" في أراضيها

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين

رام الله- أ ش أ

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الثلاثاء/، اعتداء مجموعة من المستوطنين المتطرفين من جماعة "شبيبة التلال" الإرهابية اليهودية من الذين أصيبوا بفيروس "كورونا" على المواطنين الفلسطينيين في منطقة الأغوار.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن المستوطنين المتطرفين أحرقوا عددا من المركبات الفلسطينية، وألقوا الحجارة على المواطنين الفلسطينيين العزل ورشوهم بغاز مسيل للدموع، بعد أن فروا من الحجر الصحي، وذلك بإسناد وحماية من جيش الاحتلال.

وأفادت الخارجية بأن هذا الاعتداء الآثم يأتي امتداد لعشرات الاعتداءات التي تمارسها ميلشيات المستوطنين المسلحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وأرضهم وممتلكاتهم، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تصاعدت بشكل ملحوظ في ظل تفشي وباء كورونا، لتضاف إلى جرائم دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة لعرقلة الجهود الفلسطينية المبذولة رسميا وشعبيا للحد من انتشار هذا الوباء.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم قواتها ومستوطنيها، وحذرت في ذات الوقت من مخاطر استغلال دولة الاحتلال الانشغال العالمي والفلسطيني في مواجهة فيروس كورونا لتنفيذ مخططات الضم والتوسع وعمليات التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين، خاصة في القدس والأغوار.

هذا المحتوى من

Asha
الخارجية الفلسطينية فيروس كورونا المستوطنين المتطرفين جماعة شبيبة التلال فلسطين

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