عمدة برلين يتوقع تخفيف قيود كورونا قبل 27 أبريل

برلين- (د ب أ):

يرجح عمدة العاصمة الألمانية برلين، ميشائيل مولر، تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا قبل 27 أبريل الجاري.

وقال مولر في تصريحات لإذاعة "برلين-براندنبورج"، الثلاثاء: "التخفيف قد يحدث اعتبارا من 27 أبريل الجاري على أقرب التقدير، أو ربما مطلع مايو المقبل"، مؤكدا في المقابل أنه لن يُجرى تخفيف القيود اعتبارا من الاثنين المقبل، موضحا أن هذا يعني استمرار الإجراءات الحالية المتعلقة بحظر الاختلاط الاجتماعي وإغلاق المتاجر والمدارس.

ومن المقرر أن تجري المستشارة أنجيلا ميركل غدا الأربعاء محادثات مع رؤساء حكومات الولايات لبحث مصير إجراءات التقييد عقب 19 أبريل المقبل.