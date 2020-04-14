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ارتفاع إصابات كورونا إلة 3428 حالة في قطر

01:28 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
ارتفاع إصابات كورونا إلة 3428 حالة في قطر

السلطات الصحية في قطر

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الثلاثاء، تسجيل 197 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي اإصابات بالفيروس في البلاد إلى 3428 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني اليوم ، إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر عدد الوفيات عند سبع حالات.

وأشارت إلى تسجيل 39 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 373 حالة.

وأوضحت أن 3048 إصابة تخضع للعلاج حاليا، لافتة إلى فحص 1794 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 52622.

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