وزارة الصحة الماليزية: نصف المُصابين بكورونا تعافوا

كوالالمبور- (د ب ا):

أظهرت إحصاءات رسمية أن نصف الذين أصيبوا بفيروس كورونا في ماليزيا تعافوا.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أن 49.7 بالمائة من إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس البالغ عددها 4987 حالة، تعافوا من الفيروس.

وقال المدير العام لوزارة الصحة الماليزية نور هشام عبد الله في مؤتمر صحفي إنه في الوقت الذي تم فيه تسجيل 170 حالة إصابة بالفيروس خلال الـ24، خرجت 202 حالة من المستشفى خلال نفس الفترة.

وأضاف" ربما نكون قد تمكنا تخطي مرحلة الذروة".

ومنذ الأسبوع الماضي، تجاوزت حالات الشفاء اليومية من الفيروس حالات الإصابات الجديدة.

وقد تعافى 2478 شخصا من الفيروس، على الرغم من أنه تم تسجيل 82 حالة وفاة.

وكانت ماليزيا قد فرضت إجراءات إغلاق في 18 مارس الماضي، بعد ارتفاع أعداد حالات الإصابة من 149 إلى 790 حالة.

وأعلنت الحكومة الماليزية الأسبوع الماضي أنه سوف يتم تمديد إجراءات الاغلاق حتى 28 أبريل الجاري.