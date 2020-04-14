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معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات يدعو بالاستمرار في قيود مكافحة كورونا

12:19 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات يدعو بالاستمرار في قيود مكافحة كورونا

معهد روبرت كوخ

برلين- (أ ش أ):

دعا رئيس معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات لوتار فيلير إلى الاستمرار في اتباع القواعد والقيود اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لافتا إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من فيروس كورونا قد استقر على مستوى عال ولكن لا يوجد اتجاه واضح أنها تتناقص لذلك من المهم الحفاظ على التدابير السلوكية المتخذة.

وقال فيلير - في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الثلاثاء - "إن هناك حاليا ما يكفي من أسرة العناية المركزة ومعدات التهوية في المستشفيات بألمانيا.. لذلك لا يتوقع حدوث اختناقات".

وأشار إلى أن عدد المصابين بكورونا في ألمانيا بلغ حتى الأن 126،600 مصاب وتم تسجيل 2998 حالة وفاة. فيما تعافى 68200 شخص من العدوى لكنه لفت إلى أنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير لأن العديد من الدورات الخفيفة أو غير المصحوبة بأعراض لم تسجل عن طريق الاختبارات على الإطلاق.

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